ОДКБ отправит в Армению миссию во главе с генсеком для оценки ситуации на границе

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит миссию в Армению для оценки ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщили в секретариате организации.

Миссию возглавит генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В ее состав также войдут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители стран — участниц организации.

По итогам поездки будет подготовлен доклад и выработаны предложения по решению сложившейся ситуации, которые представят на очередной сессии Совета коллективной безопасности в Ереване осенью, сообщает Regnum.

Правительство Армении, напомним, обратилось к России в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном. Кроме того, Ереван также сделал подобные запросы в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Совет безопасности ООН.

МИД России призвал стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.