14 Сентября 2022
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Экономика Свердловская область
(2022) | Фото: Накануне.RU

"Наземное метро" в Екатеринбурге обойдется в 100 млрд – столько же составляет госдолг области

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал стоимость проекта "наземного метро" в уральской столице. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, об этом он рассказал, выступая на московском форуме "Российская неделя ГЧП" во вторник, 13 сентября.
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По словам градоначальника, "наземное метро" – это система железнодорожного общественного транспорта, призванная стать каркасом Екатеринбургской агломерации.

"Стоимость проекта составляет более 100 млрд рублей. Сегодня мы готовим документы, необходимые для принятия решений о тарифах "наземного метро", - сообщил Орлов.

Примечательно, что точно такую же сумму составляет госдолг всей Свердловской области. По последним данным, на 1 июля этого года общая сумма госдолга региона составляла 102 млрд 435 млн 952 тысяч рублей.

Евгений Куйвашев(2021)|Фото: Накануне.RU

На минувшей неделе на Среднем Урале состоялись выборы губернатора, победу при крайне низкой явке одержал действующий глава Евгений Куйвашев. По мнению экспертов, основная миссия губернатора в Екатеринбурге "несколько провисает": в то время как в Москве за 10 лет были построены более 100 станций метро, в уральской столице с советских времен функционирует только одна ветка.

А недавно стало известно, что планы по строительству второй ветки метро в Екатеринбурге снова откладываются на неопределенный срок, поскольку сейчас "другие приоритеты".

Теги: наземное метро, госдолг, Екатеринбург



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