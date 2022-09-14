"Наземное метро" в Екатеринбурге обойдется в 100 млрд – столько же составляет госдолг области

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал стоимость проекта "наземного метро" в уральской столице. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, об этом он рассказал, выступая на московском форуме "Российская неделя ГЧП" во вторник, 13 сентября.

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По словам градоначальника, "наземное метро" – это система железнодорожного общественного транспорта, призванная стать каркасом Екатеринбургской агломерации.

"Стоимость проекта составляет более 100 млрд рублей. Сегодня мы готовим документы, необходимые для принятия решений о тарифах "наземного метро", - сообщил Орлов.

Примечательно, что точно такую же сумму составляет госдолг всей Свердловской области. По последним данным, на 1 июля этого года общая сумма госдолга региона составляла 102 млрд 435 млн 952 тысяч рублей.

На минувшей неделе на Среднем Урале состоялись выборы губернатора, победу при крайне низкой явке одержал действующий глава Евгений Куйвашев. По мнению экспертов, основная миссия губернатора в Екатеринбурге "несколько провисает": в то время как в Москве за 10 лет были построены более 100 станций метро, в уральской столице с советских времен функционирует только одна ветка.

А недавно стало известно, что планы по строительству второй ветки метро в Екатеринбурге снова откладываются на неопределенный срок, поскольку сейчас "другие приоритеты".