14 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
В Перми запустили движение по кольцевому маршруту электропоездов (2022) | Фото: Правительство Пермского края

СвЖД потеряла 1 миллион из-за вандалов, рисующих граффити

Действия вандалов в 2022 году нанесли Свердловской железной дороге ущерб свыше 1 млн рублей. Именно эту сумму теперь необходимо потратить железнодорожникам, чтобы устранить следы творчества "уличных художников".

В пресс-службе СвЖД отметили, что из 50 зарегистрированных случаев вандализма, 37 - это нанесения граффити. А шесть из них - это граффити на вагонах скоростного поезда "Ласточка". Досталось транспорту в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Перми и Кунгуре (Прикамье).

"Важно понимать, что правонарушители наносят не только имущественный ущерб компании, но и моральный вред каждому пользователю железнодорожного транспорта. Ведь средства, которые тратятся на ремонт, могли бы быть направлены на приобретение нового и модернизацию существующего оборудования, повышение комфорта для пассажиров", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, что глава столицы Урала Алексей Орлов предложил сделать публичными личности вандалов, которые портят внешний облик города. По его словам, в Екатеринбурге уже разработан проект комплексной программы борьбы с вандализмом на улицах, которая состоит из семи блоков.

Теги: вандализм, граффити, СвЖД, ущерб



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