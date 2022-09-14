Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жителей на аварийный дом в Миассе

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку информации об аварийном доме в Миассе.

Жильцы пятиэтажного дома пожаловались на трещины на стенах и потолке. По мнению жителей, они появились после проведения ремонтных работ на первом этаже, где планируют открыть магазин. Также они пожаловались на ненадлежащую работу коммунальных служб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову организовать процессуальную проверку и предоставить доклад по ситуации.