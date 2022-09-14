Алиев поддержал созыв заседания Совбеза ООН из-за ситуации армяно-азербайджанской границе

Главы Азербайджана Ильхам Алиев и Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. В частности, Алиев поддержал созыв Францией заседания Совбеза ООН по этому поводу.

По данным пресс-службы Алиева, во время разговора Макрон выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим на армяно-азербайджанской границе. Глава Азербайджана заявил, что ответственность за эти широкомасштабные провокации ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении и азербайджанская сторона принимает ответные меры.

Стороны обратили внимание на важность обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе, продолжения мирной повестки дня. Коснувшись того, что вопрос напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном будет вынесен на повестку дня Совета Безопасности ООН по инициативе Франции, Алиев обратил внимание на важность проведения в этой плоскости дискуссий на объективной основе.

Правительство Армении, напомним, обратилось к России в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном. Кроме того, Ереван также сделал подобные запросы в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Совет безопасности ООН.