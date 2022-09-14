Подростки из Каменска-Уральского решили пожарить картошку на вечном огне

Вчера в Каменске-Уральском подростки решили перекусить и не придумали ничего лучше, чем пожарить картошку на вечном огне. Об этом сообщает паблик "Инцидент Каменск-Уральский". Свои действия школьники записали на видео.

Инцидент произошел у мемориала алюминщиков "Скорбящая мать", возле которого подростки катались на трюковых самокатах. Один из них парни и решили использовать в качестве сковородки, порезали на него картошку, а двое даже ее съели.

В городской полиции сообщили, что информация на основе мониторинга интернета, куда школьники додумались выложить видео, была зарегистрирована и сейчас ведется проверка. Правоохранители также просят всех, кому известна личность подростков, сообщить о них по телефону 02. В паблике "Инцидент Каменск-Уральский" также просят сообщить о хулиганах, предлагая вознаграждение.