Бывший замглавы департамента промышленности Югры заявил, что уголовное дело в отношении него было сфальсифицировано

В Ханты-Мансийске будут судить бывшего замглавы департамента промышленности округа Андрея Шиповалова, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной на сайте Ханты-Мансийского районного суда, заседание состоится 7 октября. Ранее рассмотрение уголовного дела дважды откладывалось. Шиповалова обвиняют в получении взятки (п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном хранении более 2 тыс. патронов для нарезного огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Также фигурантами дела являются руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Александр Беккер, которому инкриминируют дачу взятки, и его заместитель Дмитрий Голубев, обвиняемый в посредничестве при передаче взятки.

Напомним, по данным следствия, с ноября 2019 г. по июль 2020 г. чиновник покровительствовал главе крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставив гранты в виде субсидий и иных выплат из бюджета округа для нужд, связанных с ведением предпринимательской деятельности. Якобы за свои услуги замглавы департамента получил взятку в размере 150 тыс. руб.Также сообщается, что руководитель фермерского хозяйства передал в департамент промышленности фиктивные документы для получения субсидий на компенсацию якобы ранее понесенных затрат за технические мероприятия. По данным прокуратуры, Шиповалов подписал документы не проверив выполнение мероприятий. В результате Александр Беккер незаконно получил субсидию в размере 3,3 млн руб.

Как сообщает "Ъ" о ссылкой на самого Шиповалова, он не признает свою вину. Он заявил, что ему вменяют получение топливной карты за якобы необоснованную выдачу субсидии. По его словам, он действительно пользовался топливной картой, однако получил ее не в качестве взятки.

"У нас с Беккером были давние дружеские отношения. Иногда я ему занимал 100-200 тыс. руб. Он отдавал. Однажды Беккер в счет оплаты долга передо мной предложил рассчитаться топливной картой. Я даже чеки собирал, чтобы понимать, на какую сумму я ее использовал (всего около 65 тыс. руб.). Но следствие перевернуло наши личные, дружеские отношения на взятку. Получается, чиновнику вообще нельзя иметь друзей, общаться с людьми, чтобы его не заподозрили во взятке", — приводит издание слова Шиповалова.

Он также отметил, что субсидию, которую следствие посчитало необоснованно выданной, одобряла комиссия, куда помимо сотрудников департамента входят общественники.

"Никаких нарушений комиссия не увидела, но следователи решили наоборот. По их версии, я должен был выехать на место и все проверить лично, хотя такой обязанности у меня нет. К Беккеру как к получателю субсидий никогда не было претензий на протяжении всего периода, когда он получал эти субсидии. Он, кстати, получал субсидии задолго до знакомства со мной", — добавил он.

Что касается эпизода с незаконным оборотом оружия, то речь идет о патронах его умершего отца, о существовании которых до обыска в своем доме Андрей Шиповалов якобы не знал.

Также Андрей Шиповалов утверждает, что после задержания он якобы под давлением следователей и дежурного адвоката вынужден был подписать признательные показания по всем обвинениям.

На данный момент все трое фигурантов не признают вину.

Более того, Андрей Шиповалов считает, что его дело могло быть сфальсифицировано. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия следователя СКР по ХМАО Александра Соломатина, который занимался предварительным следствием. Прошлым летом Андрей Шиповалов подавал ходатайство следователю для ознакомления с некоторыми процессуальными документами. Не дождавшись ответа в установленный законом срок, он обратился в суд с иском о бездействии следователя. Первая инстанция признала действия следователя законными, но апелляция вернула дело на новое рассмотрение. Причиной среди прочего стало отсутствие официального документа, подтверждающего уведомление Андрея Шиповалова о разрешении ходатайства.

СКР не стал проводить служебную проверку по жалобе Андрея Шиповалова о фальсификации документов, сославшись на решение суда. Сейчас в обращении к Александру Бастрыкину Андрей Шиповалов просит проверить именно факт фальсификации документа, который СКР, по его словам, "открыто игнорирует и не желает проверять".

"В связи с этим я имею обоснованные сомнения в легитимности проводимых следственных действий, и, возможно, фальсификации материалов уголовного дела", — говорится в заявлении на имя Александра Бастрыкина.