Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран.

"На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - заявили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ).

Инцидент произошел в Булак-Башы Баткенском района Баткенской области, когда киргизский пограннаряд встретил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".

"Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", - заявили в погранведомстве.

По предварительным данным, пострадавших и раненых с киргизской стороны нет. На место происшествия выехал начальник Баткенского пограничного отряда. Начальник Баткенского областного управления погранслужбы провел телефонные переговоры с руководителем Согдийского областного управления погранслужбы Таджикистана.

"Стороны планируют проведение встречи. Пограничная служба ГКНБ КР принимает все меры для стабилизации обстановки", - добавили в пресс-центре.

Позднее власти Баткенской области сообщили, что перестрелка прекратилась.