14 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

ГИБДД Екатеринбурга будет три дня проверять все городские автобусы

С 14 по 16 сентября Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит профилактическое мероприятие "Автобус".

Как сообщили Накануне.RU в городской ГИБДД, инспекторы проверят автобусы на техническое состояние. Особое внимание сотрудники полиции обратят на наличие и исправность технических средств контроля, которые регистрируют информацию о скорости, маршруте, режиме труда и отдыха водителя.

При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, полицейские примут меры по запрещению дальнейшего движения автобусов. А в отношении водителей и организаторов перевозки будут возбуждаться административные материалы.

Как добавили в Госавтоинспекции, с начала года в Екатеринбурге по вине водителей автобусов зарегистрировано 43 ДТП, в которых 51 человек получил травмы различной степени тяжести и один погиб.

Теги: автобусы, проверки, ГИБДД, водители, Екатеринбург



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