14 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Армения (2020) | Фото: Накануне.RU

Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы "без срывов не обходится", - МИД РФ

Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, и Москва сожалеет, что без срывов не обходится.

"Поскольку процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, наша задача – создать все необходимые условия, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы, способствовать повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье, без вмешательства в эту деятельность извне, избегать политизации и обострений в столь чувствительных для обеих сторон пограничных вопросах. К сожалению, без срывов не обходится. В ночь на 13 сентября обстановка в армяно-азербайджанском приграничье резко обострилась", - сказал в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.

Он напомнил, что МИД России призвал стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.

Правительство Армении, напомним, обратилось к России в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном. Кроме того, Ереван также сделал подобные запросы в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Совет безопасности ООН.

Теги: МИД РФ, Армения, Азербайджан, граница



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