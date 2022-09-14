Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы "без срывов не обходится", - МИД РФ

Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, и Москва сожалеет, что без срывов не обходится.

"Поскольку процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, наша задача – создать все необходимые условия, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы, способствовать повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье, без вмешательства в эту деятельность извне, избегать политизации и обострений в столь чувствительных для обеих сторон пограничных вопросах. К сожалению, без срывов не обходится. В ночь на 13 сентября обстановка в армяно-азербайджанском приграничье резко обострилась", - сказал в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.

Он напомнил, что МИД России призвал стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.

Правительство Армении, напомним, обратилось к России в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном. Кроме того, Ереван также сделал подобные запросы в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Совет безопасности ООН.