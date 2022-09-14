ЕС снял санкции с Януковича и его сына

Совет Евросоюза исключил экс-президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра, а также бывшего украинского генпрокурора Виктора Пшонки и его сына, народного депутата от Партии регионов Артема.

Такое решение принято в связи с тем, что действие ограничения, введенные 5 марта 2014 года, истекали 6 сентября, а также "принимая во внимания предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности" Жозепа Борреля. Введенные в 2014 году санкции против Януковича и ряда других украинских политиков продлевались ежегодно.

Совет ЕС, ссылаясь на данные из разных источников, утверждает, что Янукович "был частью российской спецоперации по замене украинского президента на него".

Его сын Александр якобы ведет коммерческую деятельность на неподконтрольной Украине территории Донбасса и имеет "тесные связи с пророссийскими сепаратистами", сообщает РБК.