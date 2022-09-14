ЛДПР внесет в Госдуму проект об ужесточении наказания за госизмену

Проект закона об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного заключения внесут в Госдуму в ближайшее время.

Как заявил первый замглавы комитета по безопасности Андрей Луговой от ЛДПР, в советские времена за предательство полагался расстрел, однако в 90-е годы, «учитывая либеральный подход в целом по стране, это стало считаться анахронизмом». На этом фоне было решено смягчить наказание.

По словам депутата, сейчас по конституции гражданства лишить нельзя. Ужесточение уголовного наказания за госизмену необходимо, поскольку последние 10 лет страна живет в недружественном окружении, а иностранные спецслужбы, в основном Великобритании и США, ведут активную работу на территории России, сообщает РИА "Новости".