14 Сентября 2022
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Карты Сбербанка МИР и VISA (2022) | Фото: Накануне.RU

Российские банки обяжут полностью раскрывать условия получения кешбэка

Центробанк России и ФАС раскритиковали отечественные банки за неполное раскрытие условий для получения кешбэка.

Об этом говорится в их письме в адрес кредитных организаций. Как отмечают регуляторы, банки при продвижении своих продуктов акцентируют внимание на бонусах, не упоминая о дополнительных требованиях, которые влияют на их размер.

Как следует из документа, такие действия финансовые организаций считаются недобросовестными, так как вводят клиентов в заблуждение и нарушают конкуренцию. Для исключения этой практики Банк России и ФАС намерены потребовать от банков полностью раскрывать все условия по бонусным программам.

Эксперты заявили, что стандартизация правил информирования сделает рынок банковских услуг прозрачнее, сообщает "Известия".

Теги: банки, ФАС, ЦБ РФ, кешбэка



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