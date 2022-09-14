Российские банки обяжут полностью раскрывать условия получения кешбэка

Центробанк России и ФАС раскритиковали отечественные банки за неполное раскрытие условий для получения кешбэка.

Об этом говорится в их письме в адрес кредитных организаций. Как отмечают регуляторы, банки при продвижении своих продуктов акцентируют внимание на бонусах, не упоминая о дополнительных требованиях, которые влияют на их размер.

Как следует из документа, такие действия финансовые организаций считаются недобросовестными, так как вводят клиентов в заблуждение и нарушают конкуренцию. Для исключения этой практики Банк России и ФАС намерены потребовать от банков полностью раскрывать все условия по бонусным программам.

Эксперты заявили, что стандартизация правил информирования сделает рынок банковских услуг прозрачнее, сообщает "Известия".