14 Сентября 2022
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Колесо самолета (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: бизнес попросил у правительства 200 млн рублей на модернизацию аэропортов Индии

Бизнес попросил у кабмина России 200 млн руб. на реализацию контракта по модернизации 24 аэропортов в Индии.

Об этом следует из письма в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова. Деньги требуются для финансирования работ по историческому контракту научно-производственного объединения "Радиотехнические системы" (НПО "РТС") с индийскими властями. Речь идет о поставке навигационной системы захода на посадку самолетов по приборам.

Компания может потерять контракт из-за отсутствия средств, лишившись в текущем году всей выручки на внутрироссийском рынке. От закупок отказался единственный заказчик аэронавигационного оборудования в России — подведомственное Росавиации ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения".

По словам экспертов, сейчас для отечественных предприятий многие рынки сбыта закрылись, и если провайдеры аэронавигационных услуг иностранных государств готовы покупать отечественную технику, то такие бизнес-инициативы стоит поддерживать, сообщают "Известия".

Теги: Индия, авиация, бизнес



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