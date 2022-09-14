СМИ: бизнес попросил у правительства 200 млн рублей на модернизацию аэропортов Индии

Бизнес попросил у кабмина России 200 млн руб. на реализацию контракта по модернизации 24 аэропортов в Индии.

Об этом следует из письма в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова. Деньги требуются для финансирования работ по историческому контракту научно-производственного объединения "Радиотехнические системы" (НПО "РТС") с индийскими властями. Речь идет о поставке навигационной системы захода на посадку самолетов по приборам.

Компания может потерять контракт из-за отсутствия средств, лишившись в текущем году всей выручки на внутрироссийском рынке. От закупок отказался единственный заказчик аэронавигационного оборудования в России — подведомственное Росавиации ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения".

По словам экспертов, сейчас для отечественных предприятий многие рынки сбыта закрылись, и если провайдеры аэронавигационных услуг иностранных государств готовы покупать отечественную технику, то такие бизнес-инициативы стоит поддерживать, сообщают "Известия".