14 Сентября 2022
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Общество В России
Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

70% россиян готовы носить маски в общественных местах

Доля граждан России, которые готовы при появлении симптомов простуды носить защитные маски в общественных местах, увеличилась за два с половиной года с 15% до 70%.

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, 84% россиян до начала эпидемии коронавируса не имели привычки носить средства индивидуальной защиты, так как не хотели привлекать к себе внимание, боялись выглядеть странно или некрасиво, а также считали такие меры перестраховкой.

Как заявил социолог Михаил Чураков, ношение медицинских масок стало привычной формой поведения благодаря "социально-регулятивным усилиям государства". Психолог Юлия Болотова считает, что, прежде всего людьми, надевающими маски, движет страх за здоровье и безопасность близких, сообщает "Коммерсант".

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян носить маски в общественных местах.

Теги: маски, россияне, исследования



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