ЦБ России хочет снять запрет на открытие филиалов иностранных банков

Центробанк России предложил разрешить иностранным банкам открывать филиалы.

Об этом говорится в перечне инициатив по развитию финансового рынка. Они были представлены регулятором и Министерством финансов РФ на стратегической сессии в правительстве. При этом открыть российские свои филиалы смогут организации из дружественных стран.

Понятие "филиал иностранного банка" было исключено из ряда законов за подписью президента России в марте 2013 года. Это означало фактический запрет на открытие филиалов иностранных банков в РФ, сообщают "Ведомости".

В настоящее время бизнес-активность банков из дружественных стран на российском рынке весьма невелика.