14 Сентября 2022
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Экономика В России
обменник, обмен валюты, рублик, обменный пункт, касса, деньги (2019) | Фото:minfin.com.ua

ЦБ России хочет снять запрет на открытие филиалов иностранных банков

Центробанк России предложил разрешить иностранным банкам открывать филиалы.

Об этом говорится в перечне инициатив по развитию финансового рынка. Они были представлены регулятором и Министерством финансов РФ на стратегической сессии в правительстве. При этом открыть российские свои филиалы смогут организации из дружественных стран.

Понятие "филиал иностранного банка" было исключено из ряда законов за подписью президента России в марте 2013 года. Это означало фактический запрет на открытие филиалов иностранных банков в РФ, сообщают "Ведомости".

В настоящее время бизнес-активность банков из дружественных стран на российском рынке весьма невелика.

Теги: ЦБ РФ, банки



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