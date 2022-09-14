Инициатива жителей плюс работа городских властей: Опыт повышения качества городского комфорта в Нижневартовске

Уже осенью этого года в Нижневартовске появится сразу шесть новых общественных зон для отдыха с самыми разнообразными возможностями для занятий спортом. Это очередной результат совместной работы администрации города и жителей столицы Самотлора в рамках реализации программы инициативного бюджетирования, которая осуществляется в городе с 2018 года.

Заместитель директора департамента строительства, начальник управления инвестиций Наталья Попович вспоминает: "Когда в 2017 году мы разработали муниципальную программу, там было три направления, по которым мы работали три года. С изменением ФЗ "О местном самоуправлении" было разработано решение гордумы, предыдущая программа утратила актуальность. Но в силу того, что этот опыт оказался на тот момент единственным в округе, мы наработали эффективную практику работы с жителями, оформлением документов и прочих нюансах".

С изменением законодательства в Нижневартовске оперативно сориентировались, чтобы и свой опыт учесть, и расширить возможности программы. Был разработан специальный раздел на сайте администрации города, куда внесли всю информацию по теме. Городских активистов не только проинформировали, а провели скрупулезную работу по разъяснению открывшихся возможностей.

Наталья Попович уточняет: "За время работы предыдущей программы было реализовано 36 проектов на сумму в 67,5 млн руб. Тогда было предусмотрено софинансирование со стороны жителей на 5,75 млн рублей. В рамках нынешнего ФЗ ограничений нет. Если направления относятся к вопросам местного значения, реализован может быть любой проект, что и делает "Инициативное бюджетирование" перспективным и еще более важным направлением работы".

Уже по новой процедуре администрация города провела два конкурса. В 2021 году победили семь проектов на 27 млн рублей, в 2022 – четыре проекта. Уже принимаются заявления на следующий 2023 год. Само название - инициативное бюджетирование - говорит о необходимости проявления активности жителей города. Но, чтобы эта инициатива была сформулирована, оформлена и реализована, необходимо много и активно трудиться специалистам управления инвестиций департамента строительства администрации города и МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска.

Наталья Попович рассказывает о сложной и кропотливой работе администрации с вартовчанами: "Мы неоднократно встречались с активистами, консультировали, отвечали на вопросы, популяризировали "Инициативное бюджетирование". Подключили к этой работе депутатов. Кстати, конкурсная комиссия состоит более, чем на половину из депутатов. Ведь народные избранники могут организовать встречу с жителями по этому поводу. Мы популяризируем механизм инициативного бюджетирования всеми возможными способами. Проводили обучение по этой теме. Многие жители видят результат, понимают схему работы "бюджетирования".

Именно наглядность результатов инициативного бюджетирования в значительной степени помогает реализации проектов. Нижневартовск - один из передовиков в Югре в области применения механизма инициативного бюджетирования.

«В этом году на реализацию шести проектов будет направлено свыше 51 млн рублей. Это средства из городского и окружного бюджетов. Хочу отметить, что проекты реализуются на условиях софинансирования со стороны жителей города или привлеченной спонсорской помощи. Это одно из условий реализации программы по инициативному бюджетированию. Важно отметить, что вартовчане знают, какие территории необходимо улучшить, и предлагают свои идеи, активно участвуют в реализации проектов, которые будут служить на благо всех жителей города», – отметил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко в рамках своей рабочей поездки по площадкам реализации городских проектов благоустройства.

В 2022 году в Нижневартовске реализуется, как уже было сказано, шесть проектов. Один из них - по обустройству детской площадки в старой части города. Здесь заключен контракт, завершение работ намечено на сентябрь – начало октября.

В школе №19 и гимназии №1 в рамках инициативного бюджетирования будут благоустроены спортивные объекты.

На территории гимназии будет реализован инициативный проект по благоустройству футбольного поля и полосы препятствий. Его инициировали родители школьников и жители 13 микрорайона. Площадка для игры в футбол обеспечит возможность проведения спортивных соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных занятий для обучающихся гимназии №1. А футбольное поле, конечно, станет местом притяжения молодежи, детей и взрослых 13 микрорайона.

«Это футбольное поле с искусственным газоном. Здесь можно будет играть, в том числе и в мини-футбол. А также появится полоса препятствий», – рассказала директор МБОУ «Гимназия №1» Ольга Козлова.

В школе №19 этим летом проводили полную модернизацию баскетбольной и волейбольной площадок, а также обустройство тренажерной зоны. Данные работы – продолжение долгосрочного проекта. Реализация первого этапа прошла в 2021 году. При использовании средств, выделенных НК «Роснефть» (порядка трех миллионов рублей), здесь была установлена современная беговая дорожка с резиновым покрытием для занятий легкой атлетикой.

"Благодаря тренировкам на отремонтированной дорожке юноши нашей школы в этом году заняли третье призовое место в городском легкоатлетическом кроссе. Думаем, что спортивные достижения наших ребят будут только приумножаться благодаря использованию современного спортивного оборудования", - отметила ИО директора средней школы №19 Полина Шахматова.

Еще один пример благоустройства в несколько этапов - это модернизация территории в 7А микрорайоне, она также длится два года. Здесь был предложен необычный проект реконструкции. Он предполагает создание на данной территории мини-парковой зоны для занятий спортом, прогулок и отдыха. Запланировано обустройство огороженного небольшого футбольного поля и спортивной площадки, которую будут использовать и для проведения мероприятий по сдаче норм ГТО. Для озеленения запланирован рябинник рябинолистный, яблоня сибирская, ива «Маяк», тополь серебристый, акация желтая.

Реконструирована база отдыха "Радуга". Там были реализованы сразу несколько проектов - появились верёвочный городок, детская площадка, пирс, лавочки, хантыйская этнодеревня. Как говорят, вартовчане, "Радуга" заиграла другими красками".

Созданная этнодеревня является реконструкцией стойбища ханты. Здесь представлены: летний и зимний чумы, хлебная печь, инвентарь для охоты и рыбалки, инфраструктура для национальных спортивных забав, полное убранство жилищ. Реализовать проект удалось благодаря участию в региональном конкурсе инициативного бюджетирования. А веревочный экстрим-парк - самый крупный в Югре, имеет три уровня сложности. Кроме того, на территории парка сформированы многофункциональная игровая детская площадка, база выдачи инвентаря – коньков, лыж, ботинок.

"Экоэтнопарк на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Радуга" - это пример того, что инициативное бюджетирование действительно работает. Мы рады, что такую яркую идею удалось воплотить для наших горожан и гостей города. Считаю, что подобных пространств в Нижневартовске должно быть больше. Ведь экоэтнопарк – это не только возможность для интересного досуга, также это место, наполненное историческим смыслом. Мы обязаны помнить, что живём на древней земле, где есть свой уникальный колорит. Важно сохранить эту самобытность", – отмечал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Еще один пример - создание системы освещения и новая велодорожка на улице героев Самотлора. Этот проект стал победителем по итогам голосования, которое проходило в онлайн-формате в информационной системе инициативного бюджетирования на портале «Открытый регион – Югра». И его в числе прочих отметила губернатор Югры Наталья Комарова. При разработке проекта инициаторы учитывали мнение вартовчан. Активисты, которые подтвердили необходимость в благоустройстве территории, провели опрос среди жителей микрорайонов №№18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26. И, выяснилось, что объект будет востребован как минимум у 40 тысяч человек. В перспективе здесь рассматривается идея – открыть пункт проката спортивного инвентаря.

Проект благоустройства территории в 14 микрорайоне Нижневартовска - одном из первых в городе - еще один конкретный пример реализованной практики эффективного взаимодействия жителей, властей города и округа. Благодаря двум проектам - «Марафону благоустройства» и инициативному бюджетированию - здесь появится современная благоустроенная площадка с детским городком.

Олеся Вихляева, инициатор проекта по благоустройству 14 микрорайона, рассказала Накануне.RU: " Инициатором действительно была я. Есть такая "Школа грамотного потребителя", и программу инициативного бюджетирования в этой школе продвигали. Искали активных председателей домов. А организатор школы депутат Великий, получается, привёл нас в администрацию Нижневартовска. А там все сотрудники - молодцы".

Финансовую поддержку проекту жителей оказали депутаты Югры Наталья Западнова, Борис Хохряков, Сергей Великий и Алексей Андреев, выделив средства из своих депутатских фондов. Остальную (большую часть) денег выделили из бюджетов округа и города. Во дворе дома отремонтировали внутриквартальные проезды, тротуары, создали экопарковку, установили малые архитектурные формы, проведели замена ограждений. Благодаря участию в программе инициативного бюджетирования, рядом со обновленной территорией в 14 микрорайоне появилась и современная контейнерная площадка для бытовых отходов. Приемка выполненных работ вместе с инициативной группой уже состоялась. Обновленная территория передана для обслуживания соответствующей организации.

"Жители нашего дома очень хотели, чтоб были оборудованы парковочные места, зона отдыха. Видим, как происходят преобразования и очень этому рады", - делилась эмоциями инициатор проекта по благоустройству Олеся Вихляева, когда строители работали на площадке.

Стоит напомнить, что ранее в районе дома, расположенного по адресу: улица Мира, 76 (14 микрорайон) была малопривлекательная территория. В этой части микрорайона находятся: крупный магазин, почтовое отделение, образовательная организация, поэтому проходимость достаточно высокая. В эти учреждения вартовчане постоянно приезжают на личном автотранспорте. В том числе и для того, чтобы движение сделать более упорядоченным и создать безопасные условия для проживающих здесь граждан, инициаторы заявились на конкурс проектов.

Но результат превзошел ожидания и порадовал. «Когда я смотрю из своего окна, то вижу ухоженную территорию", - с удовольствием отмечает Олеся Вихляева.

И рассказывает, что приемку объекта осуществлял "народный контроль". "Впечатления положительные. Осталось высадить деревья и благоустройство будет окончено. Урнами, дорожками, освещением, лавочками и всем остальным жители пользуются. Ранее зимой на этой территории складировали снег, летом была грязь, а сейчас всё благоустроено", - добавляет инициатор проекта.

Чтобы все было благоустроено, глядя на конкретные примеры реализации инициативы своих соседей, хотят все больше вартовчан. Кстати, нельзя забывать об еще одном важном аспекте работы в рамках инициативного бюджетирования - вартовчанам приятно, что их не только услышали, но ещё и сделали то, что они попросили, оперативно и качественно. И потому активность участия горожан в отборе проектов на 2023 год налицо. Люди готовы высказывать свои предложения. Для удобства жителей, желающих принять участие в инициативном бюджетировании, на сайте органов местного самоуправления города разработан раздел «Мой вклад в бюджет». Здесь собраны ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, инструкция по участию, информация по всем реализованным инициативным проектам с фотоотчетами.

"Уже прошёл этап определения части территорий на 2023 год. Подана 31 заявка. Мы выдали приказы о возможности реализации проектов. В основном, это благоустройство территории, спортивные объекты. Спортивное направление набирает популярность. 20 сентября ( день приема инициативных проектов в мэрии Нижневартовска) мы сможем понять, какие из 31 проекта будут определены в итоге и сколько мы будем заявлять на конкурс", - пояснила Накануне.RU заместитель директора департамента строительства, начальник управления инвестиций Наталья Попович.

Подчеркнем, что все проекты, которые уже эксплуатируются, реализуются или будут создаваться находятся на контроле у специалистов администрации города в лице управления инвестиций департамента строительства администрации Нижневартовска.