14 Сентября 2022
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Экономика За рубежом
Коллаж, карта Тайваня и Китая (2022) | Фото: Накануне.RU

США обсуждают возможность ввода санкций в отношении Китая из-за Тайваня

США обсуждают возможность ввода санкций в отношении Китая в связи с ситуацией на Тайване, сообщает Reuters.

Между тем глава министерства экономики Германии Роберт Хабек заявил в интервью агентству, что Берлин разрабатывает новую торговую политику в отношении Китая, обещая «больше не проявлять наивности» в торговых сделках с Пекином. Он не стал полностью описывать новые меры, отметив, что они будут включать более тщательное изучение китайских инвестиций в Европе, например, в инфраструктуру, передает BFM.

Теги: санкции, сша, китай, тайвань



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