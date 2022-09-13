США обсуждают возможность ввода санкций в отношении Китая из-за Тайваня

США обсуждают возможность ввода санкций в отношении Китая в связи с ситуацией на Тайване, сообщает Reuters.

Между тем глава министерства экономики Германии Роберт Хабек заявил в интервью агентству, что Берлин разрабатывает новую торговую политику в отношении Китая, обещая «больше не проявлять наивности» в торговых сделках с Пекином. Он не стал полностью описывать новые меры, отметив, что они будут включать более тщательное изучение китайских инвестиций в Европе, например, в инфраструктуру, передает BFM.