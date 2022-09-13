Тело королевы Елизаветы II военным самолетом доставили в Лондон

Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster ВВС Великобритании с телом королевы Елизаветы II во вторник вечером приземлился в Лондоне.

ТАСС уточняет, что этот же самолет недавно доставлял гуманитарную помощь и вооружение на Украину, а также летом прошлого года вывозил британских военных из Афганистана.

На его борту находилась дочь Ее Величества принцесса Анна со своим мужем Тимоти Лоренсом.

На взлетной полосе самолет встречала премьер-министр Лиз Трасс, министр обороны Бен Уоллес, командование и военнослужащие королевской эскадрильи британских ВВС. После того как гроб будет перегружен в автомобиль, траурный кортеж отправится по улицам Лондона в направлении Букингемского дворца. Здесь траурную процессию встретят король Карл III и его супруга королева-консорт Камилла, а также наследник престола принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кейт. Гроб будет выставлен в одном из парадных залов резиденции монарха, где с Елизаветой II смогут проститься придворные и персонал королевской резиденции.

14 сентября гроб из Букингемского дворца перевезут в Вестминстерский дворец, где он будет стоять до похорон, которые пройдут 19 сентября. Попрощаться с Елизаветой II в течение четырех с половиной дней смогут сотни тысяч жителей Великобритании. Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III