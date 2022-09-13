14 Сентября 2022
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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

Донецк обстрелян натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли два района Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Удары пришлись по направлению Нетайлово – Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов.

РИА Новости уточняет, что Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

Теги: украина, донецк, обстрел, калибр



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