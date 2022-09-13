Новым главой Русской зарубежной церкви стал епископ Манхэттенский

Русская зарубежная церковь обрела первоиерарха. В Нью-Йорке открылся Архиерейский собор РПЦЗ, который продлится до 21 сентября.

Новым главой Русской зарубежной церкви стал епископ Манхэттенский Николай. Эта церковь находится в составе Московского патриархата. Ее приходы в основном расположены в США. Избрание первоиерарха прошло в Знаменском храме Нью-Йорка, сообщает Коммерсант.

Напомним, первоиерарх РПЦЗ митрополит Марк умер в мае этого года. Он возглавил Русскую православную церковь за границей в 2008 г. после смерти своего предшественника, митрополита Лавра.

Настолование (интронизация, или литургия с облачением новоизбранного иерарха в богослужебные одежды, соответствующие сану) в связи с назначением Николая Манхэттенского пройдет 18 сентября в Знаменском соборе в Нью-Йорке.

На Архиерейском соборе будут заслушаны отчеты епархиальных архиереев, рапорты должностных лиц и председателей общецерковных учреждений, по которым будут проведены дискуссии. Возглавит Архиерейский собор временный глава РПЦЗ митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт).