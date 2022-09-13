14 Сентября 2022
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Политика
Владимир Путин, телефонный разговор (2017) | Фото:http://www.kremlin.ru

Путин и Шольц полтора часа говорили об Украине

Президент России Владимир Путин полтора часа общался по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Темой разговора стала ситуация на Украине.

Интерфакс сообщает, что Шольц призвал Путина как можно скорее добиться дипломатического урегулирования ситуации на Украине и прекращения огня, полностью вывести российские войска с украинской территории и обеспечить беспрепятственный доступ Международного Комитета Красного Креста к пленным.

Путин заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре. Путин отметил, что российская сторона предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к военнопленным, в то время как Киев этого не делает.

Также стороны говорили о обстановке вокруг Запорожской АЭС, и Шольц призывал избегать шагов, ведущих к эскалации, и соблюдать рекомендации МАГАТЭ. Путин рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы.

Кроме того, темой разговора стала продовольственная ситуация в мире. В заявлении говорится, что канцлер ФРГ отмечал важность зерновой сделки, действующей под эгидой ООН, и призывал Путина "выполнять ее в полном объеме".

Путин напомнил о пакетном характере "зерновой сделки", который предусматривает снятие препятствий как с экспорта украинского, так и российского зерна. В Москве считают, что договоренности об облегчении перевозок украинского и российского зерна следовало начинать выполнять одновременно. Он "разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны".

"При этом отсутствуют подвижки в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений. Подтверждена готовность российской стороны поставлять на внешние рынки большие объемы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах", - отмечает пресс-служба президента.

"Характеризуя создавшуюся ситуацию в европейской энергетике, Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои, например, в работе газопровода "Северный поток-1", вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание. Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие "Северный поток-2", попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы - выглядят весьма цинично", - отмечает пресс-служба Кремля

Теги: путин, шольц, украина



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