Литва перестала впускать россиян

Сейм Литвы подтвердил запрет на въезд россиян на территорию страны. В приграничных с Россией и Белоруссией районах действует режим ЧП.

Режим чрезвычайного положения вводится с 16 сентября по 16 декабря включительно на границе с Калининградской областью и Белоруссией, а также на пунктах контроля, расположенных за пределами приграничной полосы.

Прекращается прием заявлений на визы от граждан России и Белоруссии в литовских заграничных учреждениях. При этом транзит иностранцев, следующих по специальной схеме через территорию республики, будет осуществляться "с соблюдением условий, установленных МИД Литвы и согласованных в службе погранохраны", передает РИА Новости. За постановление проголосовали 68 депутатов, против выступили пять, еще 26 человек воздержались.