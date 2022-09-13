14 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Птицефабрика "Рефтинская" через суд пытается уволить директора Свердловского хлебокомбината

АО "Птицефабрика "Рефтинская"" через Арбитражный суд требует сменить руководство ОАО "Свердловский комбинат хлебопродуктов". Птицефабрика хочет инициировать внеочередное собрание акционеров хлебокомбината, чтобы прекратить полномочия гендиректора СКХП Олега Душкина, который, по мнению истца, вопреки Уставу и законам РФ блокирует работу комбината. Об этом сообщает Коммерсант-Урал.

Гендиректор птицефабрики Александр Засыпкин заявил, что "Рефтинскую" больше полугода не допускают к управлению СКХП.

Совет директоров ОАО "СКХП" дважды рассматривал вопрос о прекращении полномочий гендиректора комбината, но решение по этому вопросу так и не было принято. А внеочередное собрание не состоялось, так как гендиректор комбината Олег Душкин вовремя не уведомил акционеров о его проведении. Согласно уставу акционерного общества, решение о снятии гендиректора с должности принимается 3/4 голосов членов Совета директоров.

Сделка о продаже 51% акций СКХП состоялась 1 апреля 2022 года. Пакет акций был продан птицефабрике за 250 млн руб. Долю комбината изначально хотели продать частному инвестору за 262 млн руб., однако власти решили передать ее птицефабрике. Это, как полагают на СКХП, принесло ущерб государству в размере 12 млн руб. Поэтому СКХП и его миноритарные акционеры в июне подали иск к птицефабрике о признании недействительным договора купли-продажи доли комбината. Согласно данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области, следующее заседание назначено на 14 сентября.

Летом "Рефтинская" птицефабрика перешла под контроль Уральской агропромышленной группы (УАГ, Курганская область). Новые инвесторы планируют вложить в нее более 2 млрд руб. Напомним, свердловские власти пытались продать птицефабрику последние несколько лет. В 2021 году чистый убыток птицефабрики составлял 114 млн руб., долги превысили 2,4 млрд руб. Сначала птицефабрику выставляли на торги за 2,5 млрд руб., но на них никто не заявился. Птицефабрика провела допэмиссию акций на 1,6 млрд руб.

Теги: рефтинская, хлебокомбинат, суд



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