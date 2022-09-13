Кулинарные традиции армии. В Свердловской области солдаты попробовали традиционные блюда Кавказа и Узбекистана

Военнослужащие российской армии сегодня питаются куда разнообразнее, чем даже десяток лет назад. Это доказывает традиция проведения Дней национальной кухни, которые устраивают для солдат специализированные комбинаты, занимающиеся организацией питания армейцев. И если в одних регионах такие гастрономические праздники проводятся в честь приезда на учения коллег из СНГ, то в других – уже стали традиционным мероприятием выходного дня, как, например, в Свердловской области.

Как рассказали в Минобороны, на прошлой неделе повара мотострелковых подразделений Центрального военного округа приготовили более 20 традиционных блюд народов Кавказа и Узбекистана. Личный состав попробовал творожные хычины – лепешки из пресного теста с начинкой, супы хаш, бозбаш, шурпу, хинкали, осетинские пироги, бешбармак, а также хашламу с бараниной по грузинскому рецепту. Основным же блюдом стал узбекский плов, который по достоинству оценили все военнослужащие.

Во Владимирской области провели День белорусской кухни, который приурочили ко Дню танкиста. Его отмечают каждое второе воскресенье сентября. В военной части поселка Пакино комбинат питания порадовал солдат кулешем постным, белорусскими салатами и картофельной бабкой с курицей. По словам организаторов, такие дни проводятся для военных едва ли не каждый месяц.

Стоит отметить, что кулинарные праздники сотрудники комбинатов питания устраивают не только для срочников, но и курсантов военных учебных заведений. Например, учащихся казанского ВВКИУ угощали блюдами национальной французской кухни: говядиной «шатобриан» под луком и сыром, курицей по-французски и марсельским супом. На десерт давали овсяное печенье и французский рулет с корицей. Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища познакомились с блюдами аргентинской кухни: паэльей, куриной касуэлой, говядиной по-аргентински, салатом сомбреро.

По словам замминистра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова, Дни национальной кухни проводятся для ознакомления военнослужащих с традициями и культурой народов. При этом национальные блюда готовятся только из стандартного по норме довольствия набора продуктов.

Главное изменение последних лет, произошедшее в системе организации питания военнослужащих – привлечение в сферу гражданских специализированных компаний. Сейчас, как отметил Дмитрий Булгаков, повара-военнослужащие готовят пищу только на тех объектах, где невозможно привлечь такие организации. Например, на кораблях, подводных лодках ВМФ или полигонах.

Комбинаты обеспечивают солдат трехразовым питанием по системе «шведский стол», которая предусматривает возможность выбирать из нескольких предложенных блюд то, что больше нравится.

«Организация питания с элементами шведского стола позволяет формировать из отдельных продуктов собственный салат с различными наполнителями и соусами. А на каждый прием пищи выбирать мясные или рыбные блюда и гарниры к ним. Военнослужащие самостоятельно берут их с линии раздачи. Шведский стол сочетает в себе практичность, свободу выбора и разнообразие. Поэтому данный формат востребован в системе войскового питания», – ранее рассказывал замминистра обороны.

Питание военнослужащих высококалорийно и максимально разнообразно. Пробовать новинки солдаты могут не только в Дни национальных кухонь, но и по праздникам и в дни именинника. Тогда в меню добавляют домашнюю выпечку и сладости. Меняется оно и в холодное время: для профилактики вирусных заболеваний солдатам дают чеснок, лук, сало и витамины.

По мнению экспертов, передача организации армейского питания гражданским специалистам положительно сказалась не только на его качестве, но и на самой службе в армии. Теперь солдаты могут уделять больше времени своим прямым обязанностям – освоению военного дела.