13 Сентября 2022
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Политика
Логотип к 300-летию Екатеринбурга (2022) | Фото: скриншот с трансляции презентации нового логотипа к 300-летию Екатеринбурга

Стоимость разработки сайта к 300-летию Екатеринбурга снизилась с 800 до 90 тысяч рублей

В Екатеринбурге определились с подрядчиком, который займется разработкой сайта к 300-летнему юбилею города. Согласно информации на сайте госзакупок, из 34 участников был выбран тот, кто снизил стоимость работ с 837 тыс. до 90 тыс. рублей.

"Комиссия по осуществлению закупок приняла решение признать победителем электронного запроса котировок участника с идентификационным номером 32, предложившего цену контракта 90 000 руб. девяносто тысяч рублей 00 копеек", - говорится в документе.

Напомним, помимо того, что визуально сайт должен соответствовать символике праздника, на нем должны быть представлены разделы "О юбилее", "Жителям", "Гостям", "Партнерам", "Контакты". В них пользователь сможет найти любую информацию как об истории уральской столице, так и о проектах, реализуемых в рамках празднования юбилея.

Напомним, что после того, как логотип к 300-летию города был выбран, экспертная комиссия приняла решение использовать его как концептуальную основу и доработать до окончательного варианта.

Теги: логотип, администрация, сайт, 300-летие, Екатеринбург, подрядчик



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