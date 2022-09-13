13 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
ФГУП &quot;Производственное объединение &quot;Маяк&quot; (ФГУП &quot;ПО «Маяк&quot;, предприятие Госкорпорации &quot;Росатом&quot;, г. Озерск, Челябинская обл.) (2022) | Фото: rosatom.ru

Михаил Похлебаев покидает пост гендиректора ПО "Маяк"

Депутат ЗСО Михаил Похлебаев покидает пост генерального директора производственного объединения "Маяк" в ЗАТО Озерск. Сегодня он работает в должности руководителя предприятия последний день.

Он переходит на работу в Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина (Снежинск).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПО "Маяк", временно исполнять обязанности руководителя предприятия будет заместитель гендиректора по экономике и финансам Андрей Порошин.

Добавим, что Михаил Похлебаев возглавлял ПО "Маяк" с декабря 2014 года.

Теги: Михаил Похлебаев, ПО Маяк,



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