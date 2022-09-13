Михаил Похлебаев покидает пост гендиректора ПО "Маяк"

Депутат ЗСО Михаил Похлебаев покидает пост генерального директора производственного объединения "Маяк" в ЗАТО Озерск. Сегодня он работает в должности руководителя предприятия последний день.

Он переходит на работу в Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина (Снежинск).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПО "Маяк", временно исполнять обязанности руководителя предприятия будет заместитель гендиректора по экономике и финансам Андрей Порошин.

Добавим, что Михаил Похлебаев возглавлял ПО "Маяк" с декабря 2014 года.