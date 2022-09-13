13 Сентября 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Бумага А4 (2022) | Фото: Накануне.RU

В Югре предложили делать из секретных документов туалетную бумагу и салфетки

В Югре директор компании "Вневедомственный архив", специализирующейся на оказании услуг по технической защите конфиденциальной информации, Ришат Валиев, предложил делать туалетную бумагу из секретных документов банков, нефтяных компаний и государственных организаций.

Предложение было озвучено во время заседания оперативного штаба, трансляция которого велась в группе Югры в социальной сети "ВКонтакте".

"Для уничтожения документов мы используем высокотехнологичные шредеры. Полученное сырье, макулатуру после уничтожения поставляем в Челябинск для дальнейшей переработки. Объем поставок ориентировочно от 20 до 40 тонн в месяц. В планах предприятия в ближайшие два года реализовать проект производства средств индивидуальной гигиены: туалетная бумага, бумажные салфетки, полотенца из вторичного сырья с целью поставки произведенных товаров в коммерческие структуры и государственные учреждения", - сообщил Валиев.

В планах организация порядка 20 рабочих мест. Идет подбор необходимых помещений, оборудования.

Ришата Валиева заверили, что он может рассчитывать на поддержку властей.

Теги: туалетная бумага, документы, Вневедомственный архив



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