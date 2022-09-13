Показатель загрязнения воздуха в Екатеринбурге вырос до "высокого" всего за год

За 2021 год показатель загрязнения воздуха в уральской столице вырос с "низкого" до "высокого". Об этом свидетельствуют данные государственного доклада "О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области в 2021 году".

Для анализа использовались показатели воздуха в 2020 году. Помимо Екатеринбурга, аналогичный рост был зафиксирован и в Краснотурьинске. В Нижнем Тагиле ситуация обстоит еще хуже - уровень возрос с "высокого" до "очень высокого".

Прежние показатели остаются в Каменске-Уральском и Первоуральске.

Как говорится в документе, загрязнение воздуха от предприятий составляет 32,9%, металлургия создает 22,2% загрязнений, а добывающая промышленность - 16,2%. Причиной изменения показателей с 2020 по 2021 год, согласно докладу, связаны с изменениями и ужесточением санитарно-эпидемиологических правил и норм на территории региона.