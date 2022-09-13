МИД не получил от ЕС никаких объяснений слов Борреля о "фашистской" России

Москва вновь требует от ЕС объяснений в связи с недавними заявлениями главы евродипломатии Жозепа Борреля. Об этом сообщили в МИД РФ, передает РИА Новости.

"Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего", - заявили в министерстве.

Ранее в МИД РФ потребовали от ЕС прояснить ситуацию с выступлением Борреля, якобы назвавшего Россию фашистским государством.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что министерство запросило стенограмму выступления главы евродипломатии на испанском языке.

Официальный представитель офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Боррель не называл Россию фашистским государством, это была ошибка перевода.