В Челябинской области в школе открыли медицинский класс

В Озерске открылся медицинский класс, где школьники могут получать углубленные знания для поступления в профильный ВУЗ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Всего в регионе открыто 16 таких классов.

Медицинский университет будет оказывать новому классу предметную и профессиональную поддержку в проведении научных исследований и совместных профориентационных мероприятий, а также любую необходимую помощь – от консультативной до организационной и методической.