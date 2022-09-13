13 Сентября 2022
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
конгресс-центр МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Моор принял участие в открытии X межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии X межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Выставка проходит в Екатеринбурге с 13 по 15 сентября.

"Сегодня в Тюменской области почти 900 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, которые производят самую разную продукцию. Мы полностью обеспечиваем себя по социально важным продуктам питания: молоко, мясо, яйцо, хлеб, зерно, картофель. Мы производим также продукцию диетическую, лечебную. Уже много лет сельское хозяйство является привлекательной сферой для бизнеса. Агропромышленный комплекс Тюменской области готов к новым проектам", - сообщил глава региона во время открытия.

Моор отметил, что сегодня для всех главное направление — стать независимыми от импортных семян, поэтому на выставке аграрные университеты Тюменской области, научный центр представляют новые сорта пшеницы, разработанные для климатических условий Сибири, дальнего Востока и пользуются большим спросом.

"Мы реализуем проект в Исетском районе (племенной репродуктор индейки), который позволит нам снизить зависимость от импортного материала. Есть еще интересные разработки, которые будут запатентованы, - это добавки к кормам рыб, которые позволяют давать хорошие результаты при рыборазведении", - заявил Моор.

Всего за первое полугодие 2022 года в Тюменской области произведено продукции сельского хозяйства на 28,7 млрд рублей

Теги: Александр Моор, агропром, сельское хозяйство



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