Мишустин призвал российские компании активнее внедрять и развивать отечественный софт

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что важно не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои, в полной мере отвечающие нуждам компаний. Заявление он сделал на стратегической сессии по вопросам импортозамещения программного обеспечения в отраслях, которая состоялась в координационном центре Правительства.

Бизнес подтвердил критическую зависимость почти по 400 видам корпоративного ПО. Объем ежегодных расходов частного сектора на покупку лицензий, внедрение и поддержку ПО составляет порядка 200 млрд руб. Для 80% иностранных программ есть отечественные аналоги, а по трети позиций представлено два и больше вариантов отечественных решений. Более половины представленных на рынке аналогов нуждаются лишь в доработке, сообщает Правительство РФ.

Глава правительства отметил успехи российских разработчиков. Для развития этой отрасли по поручению президента Правительство предоставляет различные меры поддержки, в том числе налоговые льготы и освобождение от проверок. Михаил Мишустин призвал российские компании активнее внедрять и развивать отечественный софт.

"Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры. По каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение, поэтому, коллеги, не затягивайте и присоединяйтесь", - сказал Мишустин.