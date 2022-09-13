Житель Нижнего Тагила пытался похитить с электропоезда 4 аккумулятора

В минувшие выходные жителя Нижнего Тагила поймали на хищении четырех аккумуляторных батарей, снятых с электропоезда. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Инцидент произошел 10 сентября около 11.00. Как выяснили правоохранители, задержанный незаконно проник на станцию, убедился, что за ним не наблюдают? и демонтировал с вагона электропоезда аккумулятора. Для этого он специально принес с собой необходимое оборудование, а также мешок, в которой и сложил похищенное. В дальнейшем мужчина пояснил, что батареи хотел сдать в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратить на собственные нужды.

Реализовать свой замысел свердловчанин не смог - его вместе с мешком почти сразу задержали сотрудники транспортной полиции, после чего доставили в дежурную часть, а похищенное изъяли.

Установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил около 3 тыс. рублей. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п."б" ч. 2 ст. 158 УК РФ.