13 Сентября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Пожарная машина (2022) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Летчик-наблюдатель Тюменской авиабазы вернулся домой после тушения пожаров в Рязанской области

Летчик-наблюдатель Тюменской авиабазы Василий Абрамов вернулся из Рязанской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

С 19 августа он работал в Рязанской области, куда был направлен наряду с летнабами из других регионов.

Василий Абрамов отработал 16 "полетных" дней в составе экипажей вертолетов Ка-32 и Ми-26, участвующих в тушении лесных пожаров в Рязанской области. Общее количество налета - 93 часа 15 минут.

Все это время летчик-наблюдатель работал на одном крупном лесном пожаре. Тушение проводилось авиационным способом с применением водосливных устройств. В целом произведено 597 сливов. Площадь, пройденная огнем, - 30 тыс. га.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов прокомментировал, что на ситуацию с пожарами в Рязанской области в этом году повлияли последствия природных пожаров 2010 года. По его словам, сгоревший тогда лес не убрали, что ускорило распространение огня этим летом.

Лес стал "подложкой" для огня – "на высохших поленьях он хорошо разгорелся".

Ранее министр заявил, что часть лесных пожаров в Центральном федеральном округе, в том числе и в Рязанской области, произошла в результате поджогов

Теги: пожары, Рязанская область, летчик-наблюдатель



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