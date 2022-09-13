Синоптики: "бабье лето" на Урале наступит в ближайшие дни

13 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ оставили Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Уральский ФО
весна дача (2012) | Фото: Накануне.RU

Синоптики: "бабье лето" на Урале наступит в ближайшие дни

Уральские синоптики дали свой прогноз по "бабьему лету" в этом году. Оно наступит уже в ближайшие дни.
Читайте также:

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, сейчас пришел антициклон, внедрившийся на сушу со стороны Норвежского и Баренцева морей почти неделю назад.

"После довольно длительного прохладного периода, кое-где с ночными заморозками, наступает тепло. Антициклон начинает пополняться воздухом южных морей, погода становится комфортнее и все больше напоминает "бабье лето", - пояснила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее данным, уже на текущей неделе температура повысится днем до 15-20 градусов. Через сутки ночные заморозки прекратятся, а температура будет в пределах 5-10 градусов.

"Осадков не ожидается. Дождь вероятен в первые дни следующей недели, а затем в середине недели немного похолодает", - добавила Шепоренко.

Напомним, что на прошлой неделе в Свердловской области холодало до минусовых отметок. А вот август в нынешнем году стал одним из самых теплых за всю историю.

Теги: бабье лето, прогноз, погода, Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети