Синоптики: "бабье лето" на Урале наступит в ближайшие дни

Уральские синоптики дали свой прогноз по "бабьему лету" в этом году. Оно наступит уже в ближайшие дни.

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Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, сейчас пришел антициклон, внедрившийся на сушу со стороны Норвежского и Баренцева морей почти неделю назад.

"После довольно длительного прохладного периода, кое-где с ночными заморозками, наступает тепло. Антициклон начинает пополняться воздухом южных морей, погода становится комфортнее и все больше напоминает "бабье лето", - пояснила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее данным, уже на текущей неделе температура повысится днем до 15-20 градусов. Через сутки ночные заморозки прекратятся, а температура будет в пределах 5-10 градусов.

"Осадков не ожидается. Дождь вероятен в первые дни следующей недели, а затем в середине недели немного похолодает", - добавила Шепоренко.

Напомним, что на прошлой неделе в Свердловской области холодало до минусовых отметок. А вот август в нынешнем году стал одним из самых теплых за всю историю.