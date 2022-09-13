Кравцов: Учителя, пожелавшие уехать из Харьковской области, получили такую возможность

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учителя и директора школ из Харьковской области, пожелавшие покинуть регион, получили такую возможность.

По словам министра, они перевезены на территорию России, передает РИА Новости.

Учителя уже приступили к занятиям, они не останутся без внимания и получат максимальную поддержку, добавил Кравцов.

"Что касается вопроса по поводу учителей Харьковской области, это фейк, что были учителя с Российской Федерации", - подчеркнул он.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области.

Минпросвещения РФ уточнило, что все учителя из России, преподававшие на занятых территориях Украины, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные, а заявления о задержании украинскими силовиками российских учителей в Харьковской области не соответствуют действительности.