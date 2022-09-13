В Челябинской области к 2030 году скоростным интернетом обеспечат 97% домохозяйств

В Челябинской области к 2030 году 97% домохозяйств обеспечат скоростным интернетом в рамках достижения национальной цели "Цифровая трансформация".

В этом году на эти цели выделено 8 млн рублей. На эти средства обеспечат связью не менее четырех малых населенных пунктов.

За счет качественного доступа к сети население получает возможность пользоваться информационными, образовательными, развлекательными и другими интернет-ресурсами.