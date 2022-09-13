13 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
трасса, автодорога, автомобиль, автобан (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 100 километров трассы "Екатеринбург - Тюмень" станет 4-полосной

До 2025 года 103,6 км трассы "Екатеринбург - Тюмень" станут четырехполосными. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в этом году проект планируется реализовать на 43 км дороги.

Помимо расширения трассы, для водителей появятся обходы сел Малые Брусяны и Мезенское, а также рабочего поселка Белоярского и города Богдановича. Общая протяженность дороги составит 72,4 км. Проектом предусмотрено обновление барьерного ограждения, модернизация мостов и путепроводов через ЖД-пути, а также возведение надземных пешеходных переходов.

"В прошлом году ввели 40 км дороги, а в этом году ведут еще 43 км трассы Екатеринбург – Тюмень. Продолжается также строительство обходов. По остальным участкам идет работа по подготовке заключений "Главгосэкспертизы" или же готовится подписание госконтрактов", - передает слова Хуснуллина пресс-служба правительства РФ.

Он также добавил, что до конца текущего года, часть трассы Р-351, что располагается на территории Тюменской области, станет четырехполосной. Это около 31 км дороги с барьерными ограждениями для разделения встречных потоков. В течение двух месяцев в эксплуатацию также будет введено еще 35 км трассы, но уже на свердловской территории.

Теги: трасса, Екатеринбург - Тюмень, полоса



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