13 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Елизавета II (2016) | Фото:PA

СМИ: Британские власти не пригласили Россию на похороны королевы Елизаветы II

Великобритания не стала направлять приглашения на похороны королевы Елизаветы II властям России, Белоруссии и Мьянмы. Об этом сообщает британское агентство PA со ссылкой на источники.

Также отмечается, что Иран будет представлен на уровне посла.

Государственные похороны королевы Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. На церемонии прощания с монархом соберутся около 500 гостей высокого ранга.

Отметим, в Кремле ранее заявляли, что личное присутствие президента РФ Владимира Путина на похоронах королевы не рассматривается.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков. Трон занял ее сын, принц Чарльз, которому сейчас 73 года.

Теги: елизавета II, россия, белоруссия, похороны



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