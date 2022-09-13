WSJ: Украина просит у США много оружия для дальнейшего наступления

Украина сигнализирует США о новых крупных запросах на оружие, включая ракетную артиллерию дальнего радиуса действия, которую Вашингтон ранее не хотел предоставить. Аппетиты Киева обоснованно выросли после захвата Харьковской области, откуда ушла российская армия, пишет The Wall Street Journal.

В документе, предоставленном американским законодателям, перечислены десятки видов вооружений, которые, по планам киевского правительства, понадобятся для наступления. Всего список требований Украины включает 29 типов систем вооружения и боеприпасов. Среди них танки, беспилотные летательные аппараты, артиллерийские системы, больше противокорабельных ракет Harpoon, 2000 ракет для РСЗО Himars. Также есть армейский тактический ракетный комплекс ATACMS, дальность действия которого составляет около 300 километров. Киев надеется на перелом в свою пользу, если Запад усилит военную помощь.

Американские официальные лица конкретных обещаний не дали, но заверяют, что продолжат поддерживать режим столько, сколько потребуется. При этом, как пишет Politico, уже на днях Вашингтон может объявить о новом пакете военных поставок Украине на 600 млн долларов. По словам конгрессмена, знакомого с ситуацией, этот пакет будет аналогичен предыдущему, который был объявлен 8 сентября. Западные СМИ пишут, что захват Харьковской области положительно подействует на поставки оружия Киеву.