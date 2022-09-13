13 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

Прокуратура: в одном из детсадов Екатеринбурга воспитанников кормили гнилью

Прокуратура обнаружила нарушения санитарного законодательства в одном из детсадов Екатеринбурга.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет о МБДОУ "Детский сад №212" в уральской столице: нарушения выявлены при организации питания детей. Так, в ходе проверки вскрылись факты приема продукции с признаками гнили, нарушения условий хранения продуктов (нахождения посторонних предметов и личных вещей персонала), использования не маркированной посуды. Кроме этого, спортивная площадка в учреждении не имела ровной поверхности, что могло привести к травматизму детей.

В отношении заведующей детсадом возбудили административное дело, она оштрафована на 3 тысячи рублей. Также к дисциплинарной ответственности привлечен кладовщик.

Как добавили в прокуратуре, на сегодняшний день все нарушения устранены. В частности, поверхность детской площадки выровнена, а питание воспитанников осуществляется надлежащим образом.

Напомним, что сейчас прокуроры проверяют информацию о возможном инциденте при организации питания в одной из школ в Реже. Ранее сообщалось, что ученики школы №10 якобы обнаружили червяка в супе во время обеда в столовой учреждения.

Теги: детсад, нарушения, прокуратура, Екатеринбург



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