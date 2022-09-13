Мужчину арестовали за изнасилование тюменки, совершенное 38 лет назад

Житель города Элиста республики Калмыкия задержан по подозрению в изнасиловании маленькой девочки в Тюмени, совершенном 38 лет назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Дело было возбуждено в 1984 году. 18 октября насильник увидел несовершеннолетнюю девочку на улице, силой затащил ее в подвал дома, где изнасиловал, после чего скрылся в неизвестном направлении и уехал из города.

Длительное время это преступление оставалось нераскрытым. Но недавно следователи получили информацию о совпадении ДНК-профиля злоумышленника с образцами генетического профиля лица, ранее отбывавшего наказание за совершение особо тяжкого преступления в Республике Калмыкия.

В результате ранее судимый 62-летний мужчина задержан по месту своего жительства в городе Элисте.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст.117 УК РСФСР (в редакции, действующей на момент совершения преступления) и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во время допроса мужчина признал свою вину, а повзрослевшая жертва его опознала.