13 Сентября 2022
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Владимир Якушев на Х Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО (2022) | Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в УрФО

Владимир Якушев: Регионы УрФО укрепили свой агропромышленный потенциал

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев принял участие в работе X Межрегиональной агропромышленной выставки и международной выставки "Агропром Урал", которая проходит в выставочном центре ЭКСПО в Екатеринбурге.

Среди гостей выставки – губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев, Челябинской области Алексей Текслер, Тюменской области Александр Моор, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, Курганской области Вадим Шумков и замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Карасев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, Владимир Якушев отметил, что за те два года, когда выставка не проводилась из-за коронавируса, многие ее участники добились серьезных достижений. По его словам, регионы Уральского федерального округа укрепили свой агропромышленный потенциал и сохранили высокие показатели самообеспеченности по основным видам продукции – яйцу, картофелю, молоку и мясу. Также они справились с последствиями засухи 2020 и 2021 годов и внедряют современные агротехнологии.

Владимир Якушев на Х Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО(2022)|Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в УрФО

"Экспозиции регионов убедительно продемонстрировали: Уральский федеральный округ – это не только промышленность, но и развитый аграрный сектор, который обеспечивает продовольственную безопасность страны", - сказал полпред, начиная совещание.

По его словам, вопросов в аграрном секторе много – в сфере растениеводства, животноводства, семеноводства, однако глобальных проблем нет.

"По каждому направлению идет работа, решения есть, и сельхозтоваропроизводители их находят. Наши производители двигаются вперед. Номенклатура продукции растет, и эта продукция привлекательна. Много новых проектов. У инвесторов есть желание развивать АПК. Внутреннее потребление растет, а производители готовы увеличивать объемы продукции. Самое главное – соблюсти баланс между спросом и предложением", - акцентировал полпред.

Владимир Якушев на Х Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО(2022)|Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в УрФО

Несмотря на то, что в целом отрасль устойчива, индекс производства продукции сельского хозяйства в УрФО третий год подряд находится в отрицательной зоне – главным образом из-за неблагоприятных климатических условий. Якушев сформулировал возможные пути решения для сложившейся ситуации.

"Необходимо усилить работу по внедрению современных агротехнологий, увеличить объемы использования качественных семян и гибридов. Важно также развивать систему агрострахования, в УрФО по-прежнему низкие темпы страхования посевных площадей. Органам власти необходимо стимулировать интерес аграриев к страховым программам с господдержкой", - призвал полпред.

Владимир Якушев на Х Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО(2022)|Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в УрФО

Во время агропромышленной выставки он также вручил награды лучшим работникам агропромышленного комплекса УрФО, подчеркнув, что за каждым большим успехом в сельском хозяйстве стоит большой труд людей. Кроме этого, Владимир Якушев вручил 18 благодарственных писем полномочного представителя президента в УрФО.

Х Межрегиональная агропромышленная выставка будет работать до 15 сентября.

Теги: Якушев, Агропром Урал, полпред



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