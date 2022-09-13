13 Сентября 2022
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В Якутске сотруднику мэрии грозит срок за получение взятки

В Якутске арестован сотрудник мэрии, которому вменяют получение взятки в 620 тыс. руб., сообщает республиканское управление СКР.

По данным следствия, сотрудник мэрии получил от двух управляющих досуговыми заведениями и заведениями с массовым пребыванием людей взятки в 620 тыс. руб. Деньги передавали через посредников. В ответ работник администрации должен был проинформировать управляющих о рейдах, во время которых искали бы незаконно работавшие в Якутске во время пандемии развлекательные центры.

Работник окружной администрации и один из тех, кто, как полагает следствие, давал взятку, арестованы. Второй обвиняемый в даче взятки отправлен под домашний арест.

Теги: Якутск, мэрия, взятка



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