13 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР
Астана (2018) | Фото: ТОО &quot;Астана Конвеншн Бюро&quot;

Токаев поддержал предложение переименовать столицу Казахстана обратно в Астану

Предложение группы депутатов о переименовании столицы Казахстана Нур-Султана в Астану включено в проект конституционного закона с согласия президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Руслан Желдибай в Facebook*.

По мнению Токаева, другие объекты, названные в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, должны сохранить свои названия.

Напомним, идея переименовать Астану в Нурсултан принадлежит президенту Токаеву, который озвучил ее после принесения присяги в 2019 году. При этом казахстанцы выступили против, устроив акцию протеста.

* принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной

Теги: токаев, астана, казахстан



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