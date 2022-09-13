Токаев поддержал предложение переименовать столицу Казахстана обратно в Астану

Предложение группы депутатов о переименовании столицы Казахстана Нур-Султана в Астану включено в проект конституционного закона с согласия президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Руслан Желдибай в Facebook*.

По мнению Токаева, другие объекты, названные в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, должны сохранить свои названия.

Напомним, идея переименовать Астану в Нурсултан принадлежит президенту Токаеву, который озвучил ее после принесения присяги в 2019 году. При этом казахстанцы выступили против, устроив акцию протеста.

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