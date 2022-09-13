Промзону на границе ВИЗа и Юго-Западного хотят застроить многоэтажками

Промышленная зона вблизи границы между ВИЗом и Юго-Западным районом может превратиться в территорию с многоэтажной застройкой. На эту тему сейчас на сайте администрации города ведутся общественные обсуждения.

Речь идет об участке недалеко от перекрестка улицы Ветеринарной и Встречного переулка. Сейчас там располагается несколько одноэтажных построек, в основном служащих как складные помещения. Таким образом, при одобрении горожан, зона Ц-4 (зона крупных ТЦ) переквалифицируется в зону Ж-5 (зона многоэтажной застройки), говорится в постановлении главы города Алексея Орлова.

Кадастровая стоимость участка в 60 соток составляет 55 млн рублей. Планируется, что на нам разрешат возводить дома до 100 м. в высоту.

Общественные обсуждения будут вестись до 7 октября. Поправки и замечанию будут принимать с 16 сентября.