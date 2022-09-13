В Екатеринбурге судят афериста, выманившего у бизнесменов почти 2 млн рублей

В Екатеринбурге предано в суд уголовное дело местного жителя. Его обвиняют в мошенничествах в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июле 2020 года мужчина через подставное лицо зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью. После этого аферист разместил в интернете объявления о сдаче данным юридическим лицом в аренду строительного оборудования и поставке бетонных плит.

На эту рекламу откликнулись представители двух организаций, одна из которых была заинтересована в аренде, а другая – в приобретении оборудования. В дальнейшем мошенник получил от бизнесменов около 2 млн рублей. При этом выполнять взятые на себя обязательства он не стал.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд уральской столицы.