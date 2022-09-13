В Госдуме предложили разблокировать Instagram*, так как он начал "хорошо себя вести"

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме поднял вопрос о восстановлении доступа к социальной сети Instagram* в России.

Как сообщает РИА Новости, парламентарий объяснил свое предложение тем, что соцсеть начала "хорошо себя вести".

Он отметил, что весной вице-президент Meta* извинился за недопустимые высказывания в отношении России, и сейчас "там уже ведется модерирование" контента.

Ранее глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин (партия "Новые люди") на встрече с блогерами пообещал попросить Генпрокуратуру России проверить возможность разблокировки Instagram*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская