"Проблемы обостряются" – у аграриев и промышленников накопились вопросы к правительству

Обострение санкционных проблем, ограничений на перевозки, уход с рынка многих западных игроков, а также проблемы механизации сельского хозяйства планируют обсудить эксперты с правительством на Российском агротехническом форуме. Об этом Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

Традиционное мероприятие, которое проходит после уборки урожая, состоится 3 октября 2022 г. На встрече специалисты надеются получить от представителей кабмина и профильных министерств ответы о том, к чему готовиться в будущем, будут ли продолжены меры поддержки для крестьян и сельхозпромышленности.

"После 24 февраля многие компании, поставщики компонентов ушли с рынка для сельхозтехники, что, конечно, усложнило производство. Обострились санкционные проблемы, ограничения на перевозки, с рынка ушли многие западные поставщики, усложнились поставки станков, оборудования для наших предприятий. Это потребовало перестройки многих процессов в сельхозмашиностроении, иногда это даже приводило к снижению объемов производства", – рассказал Накануне.RU Константин Бабкин.

Он отметил, что пока основные проблемы можно назвать решенными, в следующем году ожидается наращивание темпов производства, однако непонятным остаются планы правительства, так как нестабильность сохраняется, но она связана не столько с внешними факторами, сколько со внутренними.

"Все зависит от регуляторики правительства – будут ли помогать, будут ли снижать налоги, будут ли дешевые кредиты, доступные для производителей машин, будут ли продолжены субсидии?" – объяснил эксперт.

Кроме того, на форуме специалисты надеются обсудить "технологические" вопросы – каков вектор развития сельхозмашиностроения и будет ли движение в сторону все большего объединения машин в единую информационную сеть.